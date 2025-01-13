AFP: президенту Республики Корея увеличили зарплату

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Зарплата президента Республики Корея Юн Сок Ёля была увеличена в соответствии с плановой индексацией, сообщает Agence France-Presse.

Как отмечается, зарплата главы государства была увеличена на 3% и составит 262,2 млн вон ($179 тыс.) в год.

3 декабря 2024 года президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил военное положение, из-за этого 14 декабря парламент инициировал в отношении него процедуру импичмента. 27 декабря депутаты объявили импичмент и. о. президента Республики Корея премьер-министру Хан Док Су. У Конституционного суда есть шесть месяцев, чтобы восстановить президента в должности или окончательно отстранить его от власти.