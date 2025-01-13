СВС: саммит Группы семи в Канаде пройдет 15-17 июня

Саммит стран Группы семи (G7) в канадском курортном районе Кананаскис пройдет 15-17 июня. Об этом информировал телеканал СВС.

Сообщается, что ответственные за организацию встречи официальные лица "пока держат другие детали его проведения в тайне".

СВС отмечает, что в Кананаскисе (провинция Альберта), который расположен вблизи Калгари, подобное мероприятие будет проводиться уже во второй раз. В 2002 году этот курорт принимал лидеров на тот момент "Большой восьмерки", в которую входила Россия. По данным телеканала, тогда организация саммита обошлась Канаде в $208 млн.

В декабре прошлого года в ходе последнего заседания "семерки" под председательством Италии было объявлено, что в 2025 году председательствовать в G7 будет Канада, которая проведет в июне саммит лидеров объединения в Кананаскисе.