Зеленский в ответ на приглашение Словакии предложил Фицо приехать в Киев

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Владимир Зеленский в качестве реакции на приглашение премьер-министра Словакии Роберта Фицо провести переговоры по вопросу транзита природного газа предложил ему самому приехать в Киев.

Ранее Фицо предложил Зеленскому провести встречу на словацкой территории в районе государственной границы Словакии с Украиной. Он отметил, что "встреча создаст хорошие условия для открытого обсуждения вопросов поставок газа в Словакию и другие страны через украинскую территорию".

"Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу", - указал Зеленский в соцсети X.

До этого Зеленский уже подвергал критике Фицо. По его утверждению, Киев "предлагал помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но сам Фицо напыщенно отказался".

С начала текущего года транзит российского газа в Европу через Украину был полностью прекращен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Это голубое топливо получала и Словакия. Позднее Фицо сообщил о срыве консультаций стран ЕС по газу, которые намечались на 7 января, из-за отсутствия украинской делегации. 9 января премьер Словакии пригрозил принять жесткие меры в отношении Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут урегулированы.