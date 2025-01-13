Мишустин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел с визитом во Вьетнам. В торжественной обстановке его встретили в ханойском аэропорту Нойбай.

У Мишустина в Ханое намечены встречи со всем политическим руководством Вьетнама - президентом Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем, председателем Национального собрания Чань Тхань Маном и генеральным секретарем ЦК компартии Вьетнама То Ламом.

Ожидается, что председатель правительства РФ обсудит с руководителями Вьетнама экономическое, технологическое и гуманитарное сотрудничество Москвы и Ханоя. Вместе с тем особое внимание планируется уделить выполнению договоренностей, достигнутых в ходе визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам в июне 2024 года.

В состав официальной российской делегации входят два вице-премьера - Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, - а также руководители Минфина Антон Силуанов, Минпромторга Антон Алиханов, Минцифры Максут Шадаев, Минэкономразвития Максим Решетников, Минкультуры Ольга Любимова.

Визит Мишустина продлится 14 и 15 января. Помимо руководителей страны, российский премьер также пообщается с представителями вьетнамских деловых кругов.