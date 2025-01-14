Лавров: США хотят вывести из строя "Турецкий поток"

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Соединенные Штаты поощряют осуществление террористических актов против энергетической инфраструктуры, имеются планы нарушить работу "Турецкого потока". На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Не нужен никакой конкурент США ни в одной области, начиная с энергетики, где они ничтоже сумняшеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Евросоюза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы теперь вслед за "Северными потоками" вывести из строя еще и "Турецкий поток", - указал министр.