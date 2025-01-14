В МХТ им. Чехова проходит церемония прощания с Евгенией Добровольской

В Московском художественном театре им. А. П. Чехова (МХТ) проходит прощание с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской, сообщает ТАСС.

В минувшую пятницу в МХТ им. Чехова сообщили, что Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни. Последний год она боролась с тяжелой болезнью.

Прощание с актрисой проходит на Основной сцене МХТ, отпевание начнется в 13:00 в храме святителя Николая на Трех Горах, похоронят ее на Троекуровском кладбище. Проститься с Добровольской пришли ее родные, друзья и коллеги.

Евгения Добровольская родилась в Москве 26 декабря 1964 года. В 1987 году окончила ГИТИС и начала служить в МХАТ им. М. Горького, в 1989-1990 гг. - в Театре Табакова и "Современнике-2". В 1991 г. актриса пришла в МХТ имени Чехова, где сыграла множество ролей в постановках Олега Ефремова, Кшиштофа Занусси, Адольфа Шапиро, Евгения Каменьковича, Кирилла Серебренникова.