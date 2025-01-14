Песков: между Вашингтоном и Москвой есть контакты только технического уровня

Сергей Бобылев/ТАСС

Политического диалога между Москвой и Вашингтоном как не было, так и нет, есть лишь контакты технического уровня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Есть определенные каналы контактов между США и Россией, и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это скорее контакты технического уровня. Политического диалога или диалога на высшем уровне как не было, так и нет", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники информировала о том, что президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин якобы поддерживали непрямые закрытые каналы связи с февраля 2022 года.