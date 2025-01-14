Премьер Словакии не поедет в Киев для обсуждения транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев по приглашению Владимира Зеленского для обсуждения транзита газа. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, который представляет партию словацкого премьера.

"Вчера председатель правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что надо приехать в Киев в пятницу. Я думаю, что этого не будет", - сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее Фицо предложил Зеленскому провести встречу на словацкой территории недалеко от государственной границы Словакии с Украиной. Он отметил, что "встреча создаст хорошие условия для открытого обсуждения вопросов поставок газа в Словакию и другие страны через украинскую территорию".

Зеленский, реагируя на приглашение премьер-министра Словакии предложил ему самому приехать в Киев.

С начала 2025 года транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью прекращен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Это голубое топливо получала и Словакия. Позднее Фицо сообщил о срыве консультаций стран ЕС по газу, которые намечались на 7 января, по причине отсутствия украинской делегации. 9 января премьер Словакии пригрозил принять жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут урегулированы.