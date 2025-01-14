Российский рынок акций на открытии торгов снижается

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Российский рынок акций на открытии торгов Московской биржи 14 января снижается, юань укрепляется к рублю. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В начале торгов индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,65% - до 2 847,36 и 873,33 пункта соответственно. Курс юаня демонстрировал рост на 7,05 копейки и находился на отметке в 13,8885 рубля.

По состоянию на 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 838,14 пункта (-0,98%), индекс РТС составлял 870,5 пункта (-0,98%). Вместе с тем юань ускорил рост до 13,9165 рубля (+9,85 копейки).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.