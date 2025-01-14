На Кубани обнаружены повторные выбросы мазута на пяти участках

Сергей Мальгавко/ТАСС

Незначительные повторные выбросы мазута после инцидентов с танкерами выявлены на пяти из 41 участка пляжей в Краснодарском крае. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Ранее загрязненное нефтепродуктами побережье Кубани разбили на 41 участок, там ведется уборка замазученного песка, его вывозят для утилизации на специализированных предприятиях.

В воскресенье глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверили пункт временного размещения загрязенного мазутом грунта в Анапе - площадку в хуторе Воскресенском, открытую 28 декабря.

В понедельник сообщалось, что основные работы по очистке пляжей завершены, теперь применяется метод просеивания песка на месте для очистки от мелких фракций мазута.