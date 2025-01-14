Товарооборот России и Вьетнама по итогам 2024 года вырос на 24%

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Взаимный товарооборот России и Вьетнама уверенно движется в сторону увеличения, по итогам 2024 года он вырос на 24%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в Ханое.

"Приоритетное внимание уделяем наращиванию торгово-экономического взаимодействия. Взаимный товарооборот устойчиво растет. В 2024 году он увеличился на 24%, в том числе благодаря реализации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом", - отметил глава российского правительства.

Мишустин находится во Вьетнаме с официальным визитом 14-15 января.