Армения и США намерены подписать документ о стратегическом партнерстве

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале армянского МИД.

Уточняется, что мероприятие состоится в 22:00 (21:00 мск) и будет транслироваться на официальных ресурсах внешнеполитического ведомства республики.