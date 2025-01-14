Трамп считает, что ущерб от пожаров в Калифорнии превысил последствия от ядерного удара

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Масштаб разрушений из-за охвативших округ Лос-Анджелес лесных пожаров в американском штате Калифорния превышает последствия от ядерного удара. Соответствующую точку зрения выразил будущий президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

"Ситуация намного хуже, чем можно увидеть по телевизору. Я думаю, что разрушения там больше, чем если бы по ним был нанесен ядерный удар", - указал политик.

Трамп также допустил, что число погибших впоследствии существенно вырастет.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. Причиной быстрого распространения огня, предположительно, стала сухая и очень ветреная погода. Общая площадь пожаров в округе составила более 16 тыс. га. Огонь уничтожил свыше 12,3 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей в престижных районах. Согласно последним данным, жертвами стихии стали 24 человека.