В России заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 7,9%

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Заболеваемость коронавирусом за минувшую неделю увеличилась в России на 7,9%, а число госпитализаций - на 10%. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Как отмечается, рост числа госпитализаций зафиксирован в 33 субъектах, заболеваемости - в 60 регионах РФ.

За прошедший семидневный период выздоровели 14 272 человека, перенесших коронавирусную инфекцию, это на 8% меньше по сравнению с показателем неделей ранее, число летальных исходов - 37, указали в штабе..