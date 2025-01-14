Трамп подтвердил, что хотел бы как можно раньше встретиться с Путиным

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Следующий президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.

"И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но сначала нужно вступить в должность", - сказал политик в интервью телеканалу Newsmax.

Ранее Трамп отмечал, что хотел бы провести встречу с Путиным в первые шесть месяцев своего президентства и готов к таким контактам.