Российские ВС освободили Терны и Нескучное в ДНР

Александр Река/ТАСС

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки освободили населенные пункты Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

"В ходе решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Терны ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Нескучное ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.