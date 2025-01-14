Лавров прокомментировал стремление Армении попасть в ЕС

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Членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимо с ее стремлением присоединиться к Европейскому союзу. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

"Когда было объявлено, чуть не закон был принят или решение правительства Армении, начать процесс присоединения к Евросоюзу, наш вице-премьер Алексей Оверчук, человек опытный, он занимается ЕАЭС и его развитием, он откровенно сказал, что это несовместимые вещи. Поскольку это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин или тарифов. Они не совпадают", - указал министр.

Некоторое время назад правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что это "не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле, так как решение на этот счет может быть принято только путем референдума".

Как заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в этой связи, Москва расценивает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в ЕС как начало выхода республики из ЕАЭС.