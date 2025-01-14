Средний балл ЕГЭ для поступления в вузы на бюджет в 2024 году составил 70,2

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Средний балл Единого госэкзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджет в российские вузы в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 0,2 балла, до 70,2. При этом в Москве и Подмосковье он составил 80,9, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 78,1, свидетельствуют данные исследования НИУ ВШЭ "Мониторинг качества приема в вузы" в 2024 году, передает ТАСС.

Как отмечается, в лидеры, демонстрирующие наиболее высокое качество приема на бюджетные места, также входят Татарстан, Башкортостан, Томская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области (средний балл ЕГЭ 69,8-71,8). Впервые в число лидеров по бюджетному набору в прошлом году вошла Калининградская область со средним баллом ЕГЭ 71,1.

"Мониторинг качества приема в вузы" проводится при поддержке Минобрнауки России с 2010 года. Исследование базируется на данных, взятых с официальных сайтов вузов. В 2024 году исследование охватило 803 высших учебных заведения.