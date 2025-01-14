Евгения Добровольская похорона на Троекуровском кладбище

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Народная артистка РФ Евгения Добровольская похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Рядом с ней на 21 участке Троекуровского кладбища также похоронены народная артистка РСФСР Раиса Максимова, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко.

На прощании в МХТ им. Чехова присутствовали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, народный артист России Авангард Леонтьев, народный артист России Игорь Верник, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, заслуженная артистка России Марина Брусникина, заслуженная артистка России Юлия Пересильд и другие коллеги актрисы, а также ее родные и близкие.

В минувшую пятницу в МХТ им. Чехова сообщили, что Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни. Последний год она боролась с тяжелой болезнью.