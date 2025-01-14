Договор о партнерстве между Россией и Ираном заключается на 20 лет

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном заключается на 20 лет. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали в эфире иранской гостелерадиокомпании.

"После подписания соглашения оно должно быть ратифицировано парламентом Ирана. После этого оно будет действовать в течение 20 лет", - сказал он, не уточнив, предусмотрена ли возможность автоматической пролонгации соглашения.

Дипломат отметил, что документ "носит сбалансированный характер". "В прошлом, во времена до Исламской революции 1979 года, нам часто навязывали соглашения, мы оставались в слабой позиции. Но в нынешнем документе учитываются интересы обеих сторон", - указал он.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван стать важнейшим этапом в развитии российско-иранских отношений. Соглашение будет охватывать все сферы двустороннего сотрудничества и откроет новые горизонты в различных областях взаимодействия двух стран, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет подписан по итогам переговоров президентов 17 января.