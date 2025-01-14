Ректор НГАТУ Воротников задержан

Ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова задержали. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании ректора во вторник утром в его рабочем кабинете.

"Минобрнауки России подтверждает задержание И. Л. Воротникова. Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л. Я. Флорентьева продолжает работу в штатном режиме, его руководство оказывает содействие следствию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Минобрнауки не раз обращало внимание руководства университетов на недопустимость злоупотреблений, связанных с зачислением иностранных граждан в российские вузы.

Воротников был назначен ректором НГАТУ в феврале прошлого года, в вузе он работал с 2023 года. Имеет ученую степень доктора экономических наук и ученое звание профессора.