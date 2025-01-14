Рябков: отношения России и США находятся почти на нуле

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Отношения России и США почти на нуле, вопросы снижения конфликтного потенциала нужно сохранить в поле зрения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы ничего не исключаем из той повестки дня, которая на сегодня крайне проблемная, отношения Москвы и Вашингтона, фактически, на нуле. Они несут по-прежнему значительный конфликтный потенциал, и управление связанными с этим рисками, наверное, тоже должно находиться в центре внимания. На экспертном уровне, на уровне специалистов мы тоже готовы к такому диалогу", - сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным в первые шесть месяцев своего президентства, подтвердив готовность к таким контактам.