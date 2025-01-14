ВЦИОМ: более 60% жителей России с оптимизмом смотрят в будущее

Михаил Метцель/ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, около 66% жителей России убеждены, что будущее будет лучше настоящего.

"Две трети наших сограждан полагают, что будущее будет лучше настоящего (66%). Обратного мнения придерживаются 23% участников опроса, в том числе 13% считают, что будущее будет таким же, как настоящее, а 10% - что оно будет хуже", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, 39% опрошенных связывают слово "будущее" с собственными жизненными планами и планами своих близких, такими как приобретение дома, получение образования, смена места работы и т.д. Вместе с тем 17% респондентов не имеют четкого представления о будущем.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 декабря 2024 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.