Российский ТЭК демонстрирует резистентность к внешним вызовам

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Российская нефтегазовая отрасль показала весьма убедительный результат по итогам работы в 2024 году, несмотря на внешние вызовы, главный из которых — санкционный. Также большое влияние на итоги функционирование отрасли оказывали в прошлом году волатильная ценовая конъюнктура, а также лимитированное производство «черного золота» ввиду обязательств по исполнению сделки ОПЕК+.

Хотя год и был весьма непростым, но даже на фоне ужесточения санкций Россия продолжила наращивать поставки нефти в Китай и Индию. Экспорт газа в азиатском направлении — по трубопроводу «Силе Сибири» — также последовательно рос и досрочно вышел на максимальный суточный уровень. Европа тоже продолжала покупать российский газ, как трубный, так и СПГ. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что прирост в годовой добыче компании превысил 60 млрд кубометров по отношению к планке 2023 года. Это очень весомая прибавка.

Национальный экспорт газа вырос, но не столь значительно. Зато увеличилось внутреннее газопотребление (и не только за счет промышленных потребителей, но и домохозяйств, число подключений которых стремительно растет в рамках программы социальной газификации).

В свою очередь нефтяные компании замедлились в бурении новых скважин — это тревожный сигнал — сказываются технологические санкции, а также самоограничения в рамках сделки ОПЕК+. Но синхронно алгоритмы адаптации совершенствуются — процент исполнения программ импортозамещения в отрасли повышается.

Так, российские нефтекомпании в январе—ноябре 2024 года снизили показатели ввода новых нефтяных скважин более чем на 12% по отношению к уровню аналогичного периода 2023 года. Это следует из данных деловых СМИ, знакомых со статистикой Минэнерго РФ. Согласно сводке, за указанный период в стране было запущено 6,96 тыс. новых скважин. Наибольшее падение среди крупнейших игроков продемонстрировала «Татнефть» — в 1,7 раза, до 693. ЛУКОЙЛ ввел на 21,9% меньше скважин, чем годом ранее (776). У «Роснефти» объемы ввода снизились на 10,4%, до 2,48 тыс., «Газпром нефти» — на 3,6%, до 696. Нарастили количество запущенных скважин «РуссНефть» — на 48,5%, до 101, «Сургутнефтегаз» — на 2,3%, до 893, ННК — на 22%, до 199. Также сократились, хоть и не настолько резко, объемы эксплуатационного бурения — на 1,2% год к году, до 27,7 тыс. м в целом по РФ. В целом нефтедобыча несколько скорректировалась вниз относительно показателя 2023 года.

Минэнерго РФ в начале года ожидало, что добыча нефти в стране по итогам года составит 523 млн т. Такой же прогноз в апреле давало Минэкономразвития. Но в сентябре ведомство пересмотрело прогноз и снизило его до 521,3 млн т. Вице-премьер Александр Новак в декабре отмечал, что показатель по итогам как текущего, так и следующего года ожидается на уровне 518–521 млн т. В информационном поле фигурировали разные экспертные оценки нефтедобычи в уходящем году, но все они ниже прошлогоднего показателя — 530,6 млн т.

В этой связи логична коррекция объемов транспорта нефти. Объем транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам «Транснефти» по итогам 2024 года по сравнению с 2023 годом, как ожидается, снизится примерно на 2%, что связано с принятыми Россией обязательствами по сокращению объема добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил корпоративный журнал компании со ссылкой на вице-президента монополии Сергея Андронова.

Что сулит сектору 2025 год — вопрос. Предвидеть можно только то, что санкции против ТЭК РФ останутся и при Дональде Трампе, который официально вступит в должность главы США 20 января. Причем есть очевидная угроза того, что он их даже усилит.

Однако среднесрочные проблемы просматриваются. Экспорт российского газа в 2025 году, вероятно, упадет из-за украинского кризиса (хотя шансы на его разрешение, хотя и небольшие, но все же есть). А национальная нефтяная индустрия начинает год в непростых условиях — 10 января Вашингтон утвердил новый пакет жесточайших санкций. Об этих тенденциях мы еще поговорим отдельно.

Важно, что в минувшем году Западу не удалось ослабить ограничениями российскую финансовую систему. Согласно свежим подсчетам агентства Thomson/Reuters, поступления от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России в 2024 году выросли (по отношению к предыдущему году) более чем на 26%, до 11,13 трлн рублей (более $108 млрд).