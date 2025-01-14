Матвиенко выразила надежду на высокий уровень участия Словакии в параде Победы в Москве

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Россия надеется, что Словакия на высоком уровне примет участие 9 мая в параде в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при общении с вице-спикерами Национального совета Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром.

"Мы, безусловно, рассчитываем, что Словакия на высоком уровне будет представлена 9 мая в России на параде, посвященном 80-летию окончания Великой Отечественной войны и нашей общей Победе", - сказала Матвиенко.

Она также обратила внимание, что большого уважения заслуживает неизменная и последовательная позиция словацкого руководства в отношении итогов Второй мировой войны и роли народа СССР в освобождении Европы и Словакии от нацизма.

"В Словакии 4 апреля пройдут праздничные мероприятия по случаю 80-летия освобождения Братиславы. Эта победа далась очень дорогой ценой. Свыше 60 тыс. красноармейцев похоронены на словацкой земле и также и большое количество словаков, которые плечом к плечу с нашими товарищами сражались за независимость и победу", - указала спикер Совфеда.