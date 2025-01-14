НАТО запускает операцию по патрулированию Балтики

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Североатлантический альянс начинает операцию по патрулированию Балтийского моря с целью защиты подводной инфраструктуры своих стран. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Хельсинки. Трансляцию вела пресс-служба военного блока.

"НАТО запускает операцию Baltic Sentry", - сказал генсек, уточнив, что новая миссия будет заниматься мониторингом ситуации, в частности, с помощью фрегатов и морских патрульных самолетов.

Отвечая на вопрос о том, сколько именно кораблей и самолетов будет задействовано в операции, Рютте сказал: "В разные недели цифра может быть разной. И мы не хотим делать врага осведомленнее, чем он уже есть. Важно то, что мы привлечем необходимые военные инструменты в нужном месте и в нужное время, чтобы сдержать вредоносные действия". "Будут новейшие технологии, в том числе дроны", - отметил он.