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Как обуздать телефонных мошенников из Украины?

Их пособники в России должны быть строго наказаны

Как обуздать телефонных мошенников из Украины?
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Марина Харькова, Журналист, Донецк

Ситуация с мошенничеством, связанным с удаленным похищением средств россиян, приобрела критический характер, заявил сенатор Александр Жидков. Это настоящая экономическая война против нашей страны, подчеркнул первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он также сообщил, что ущерб от действий мошенников за последнее время превысил 200 миллиардов рублей, и назвал происходящее вражеской операцией, которая требует незамедлительных и решительных мер со стороны российских властей. А руководитель партии и думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов считает, что находящиеся на территории Украины колл-центры, откуда и поступают все звонки мошенников, следует рассматривать как военные объекты со «всеми вытекающими из этого последствиями». Миронов отмечает, что украинские колл-центры, заключили с военной разведкой Украины договоры на проведение диверсий против РФ.

Степень психологической обработки россиян украинскими мошенниками настолько высокой, что пострадавшие потом не могут объяснить, почему пошли на перевод всех своих накоплений преступникам или по их заданию отправлялись поджигать и портить банкоматы и административные здания. Среди поджигателей были студенты и школьники, женщины средних лет и пожилые россияне, а также попавшие в «кредитную кабалу» люди. Кого-то из них запугивали, кому-то обещали вернуть похищенные после мошенничества деньги. В итоге оболваненные люди получали только уголовные дела за экстремизм и никакие деньги мошенники им не возвращали.

С мошенниками украинских колл-центров сейчас постоянно и массово сталкиваются и жители новых российских территорий – из ДНР и ЛНР, преступники активизировались и звонят на новые российские номера, которые оформили себе и жители левобережья Херсонщины. В МВД по ДНР отмечают, что приемы мошенников по похищению денег у граждан становятся все более изощренными. Недавно в Донецке сотрудники полиции задержали трех курьеров дистанционных мошенников. Им грозят длительные сроки заключения.

В арсенале телефонных мошенников, которые обманом выманивают деньги или толкают на преступления россиян, несколько основных сценариев. Первый – мошенник представляется сотрудником банка и сообщает, что некие лица получили данные банковских карт собеседника. Чтобы не потерять накопления, следует перевести их на некий «безопасный» счет. После чего мошенники полностью получают переведенную сумму в свое распоряжение. Также мошенники требуют предоставить им пароли и коды доступа с сайта Госуслуг. Получая их, преступники узнавали о жертве все. Если у человека не оказывалось сумм на счету, то его принуждают брать кредиты, после чего деньги тоже уходили на мошеннический счет.

Второй сценарий – звонок якобы сотрудника правоохранительных органов или представителя ЦБ РФ. группа лиц использовала счет клиента для распоряжения денежными средствами. Еще один вариант – счет клиента использовался мошенниками для совершения перевода денег ВСУ. После этого человека переводят на «представителя ЦБ РФ», который подтверждает информацию о «мошенниках» и предлагает перевести все деньги на некий «безопасный счет». Третий сценарий – звонок якобы от имени родственника, который попал в аварию или опасную ситуацию. Сейчас этот вариант используется реже, потому что мошенника легче всего вывести на чистую воду: достаточно лишь созвониться напрямую с родственником и выяснить, что происходит. Но арсенал сценариев мошенники расширяют постоянно, методы их работы меняются – звонки могут быть связаны с предоставлением якобы «эксклюзивных» медуслуг или от лица управляющих компаний жилых комплексов. Но итог всегда один - назовите данные вашей карты, секретный код из смс или отправьте деньги на наш «безопасный счет» или просто отдайте их нам. В любом случае неизвестные лица требуют деньги – и это является определяющим признаком преступников.

Основная часть аферистов, которые занимаются телефонным и интернет-мошенничеством, базируется на территории Украины и работает в так называемых колл-центрах. Более того, украинское государство не только не препятствует их деятельности, но и активно ее поддерживает. Центрами телефонного мошенничества остаются колл-центры на территории Украины в Днепропетровске, Киеве, Полтаве, Львове и других городах. Например, в Бердянске, до того, как город вошел в состав России, базировался офис одного из крупных мошеннических колл-центров, который работал не одно десятилетие.

Сотрудники Росгвардии после освобождения города от ВСУ обнаружили в Бердянске помещение, оснащенное компьютерной техникой и телефонией. Эксперты тогда проанализировали более десятка терабайт информации, собранной̆ с компьютерной техники колл-центра, что позволило определить организованную структуру, каналы получения данных о гражданах РФ, сценарии разговора, применяемые технологии и другую информацию. Сейчас на Украине против россиян орудует около 350–400 мошеннических колл-центров, ранее их было около тысячи. При этом уровень их технической оснащенности, эффективность психологической обработки людей, масштабы проникновения и вывода денег значительно увеличились. В этих колл-центрах работает несколько десятков тысяч преступников. Это огромная циничная индустрия, где главным показателем эффективности является число «закрытых трубок» — успешно обманутых россиян.

Примерно 20%  украденных средств уходит украинским органам власти, которые курируют деятельность таких центров. Еще 20% используется для оплаты работы тех, кто звонит и обманывает российских граждан. Еще 20% — это чистая прибыль главарей и организаторов подобной деятельности. Оставшиеся 40% похищенных у россиян средств направляются на помощь ВСУ и используются для ведения военных действий против России. В принципе, этого никто не скрывает, поскольку в правительстве Украины существует целая вертикаль, которая занимается организацией работы этого источника финансирования.

Показательно, что даже во время отключения электроэнергии колл-центры обеспечены бесперебойной работой компьютеров, а работодатели не дают в обиду своих работников при произволе украинских военкомов. И понятно, почему по рассказам сотрудников колл-центра никаких угрызений совести они не испытывают: они не только обманывают врагов-россиян, но и много денег ВСУ переводят.

Волна подобных преступлений потребовала соответствующей реакции от государства. Одним из ответов стало создание в структуре МВД России Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Для эффективной борьбы с дистанционными хищениями совершенствуются механизмы взаимодействия правоохранительных органов с операторами сотовой связи, кредитно-финансовыми организациями, сообщили в управлении. Одной из острых проблем остается наличие у преступников возможности дистанционно, с использованием «дропов» (подставных лиц, предоставляющих свои данные для формальной регистрации) управлять выводом и обналичиванием похищенных средств. Такой механизм позволяет злоумышленникам оставаться неидентифицированными. По инициативе МВД разработан законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности в отношении привлекаемых мошенниками подставных лиц, открывающих банковские счета, оформляющих банковские карты и иные платежные инструменты на свое имя за денежное вознаграждение.

В свою очередь Роскомнадзор сообщил о возможности блокировки подозрительных звонков в мессенджерах. Также часть крупных операторов начали самостоятельно бороться с мошенничеством, устанавливая на своей инфраструктуре дополнительные системы, позволяющие предотвращать мошеннические вызовы. Вступил в силу и закон, устанавливающий так называемый период охлаждения на два дня. Если клиент осуществляет перевод денег злоумышленникам и у банка есть подозрение, что человек находится под психологическим воздействием, банк обязан на два дня притормозить перевод этих денег. Предполагается, что за это время клиент придет в себя и осознает, что его хотели обмануть. Эта процедура предусмотрена не только для переводов, но и для выдачи крупных кредитов.

Еще одно законодательное ограничение, которое сейчас прорабатывается, - ограничение количества выдаваемых банковских карт одному физическому лицу. Банки будут обязаны блокировать новые карты подобным клиентам. Такие ограничения максимально усложнят деятельность мошенников.

Интересен и опыт наших Белоруссии. Там введена уголовная ответственность за передачу банковских карт и доступа к интернет-банку для их использования в противоправных целях. За передачу карт третьим лицам грозит до 10 лет тюрьмы. Благодаря такому ужесточению в Белоруссии объемы краж средств уменьшились в два раза. По словам президента Беларуси, киберпреступность входит в число ключевых задач, над которыми работают правоохранителям. В последнее время возросло число ложных сообщений о минировании важнейших государственных объектов и множатся факты мошенничества в отношении обычных граждан. Как считает Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: «Управа на телефонных мошенников, конечно, есть, но в первую очередь сотрудники органов внутренних дел задерживают курьеров – 90% именно курьеров мы задерживаем на территории Республики Беларусь. Наша работа показать, что никто безнаказанным не останется. Многие курьеры, когда из-за границы им поступают указания поехать забрать или предлагают работу за определенные деньги, они уже отказываются. И те, которые находятся за границей, мы знаем ФИО, где они проживают. Рано или поздно, когда будет передвижение, они будут задержаны. Поэтому сегодня мы видим снижение случаев мошенничества».

 
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