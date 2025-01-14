В Австралии открыт новый подвид смертельно опасных пауков

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На восточном побережье Австралии был открыт новый подвид смертельно ядовитых пауков. Об этом говорится в сообщении Сиднейского национального музея и университета Ньюкасла.

Уточняется, что новый подвид родственен сиднейскому воронковому пауку. Представители открытого подвида, отличающиеся более крупными размерами и более сильным ядом, живут на территории города Ньюкасл и в окрестностях.

Как заявил руководитель отделения клинической токсикологии университета Ньюкасла Джефф Исбистер, впервые появление более крупных особей было замечено около 20 лет назад. "На самом деле эти пауки всегда были здесь, но только теперь мы понимаем, что они отличаются от своих родственников. Впрочем, радует тот факт, что существующее противоядие эффективно и против их укусов", - сказал он.

Исследования, повлекшие открытие нового подвида, получившего название Atrax christenseni, начались после того, как в лабораторию сиднейского парка рептилий был передан необычно крупный и очень агрессивный паук.

Кроме того, отмечается, что один из самых крупных представителей нового подвида сиднейского воронкового паука был передан сиднейскому парку рептилий в начале 2025 года. Арахнид, длина тела которого составляет 9,2 см, получил название в честь австралийского актера Криса Хемсворта.

Сиднейский лейкопаутинный, или воронковый, паук (Atrax robustus) обитает в радиусе 160 км от Сиднея и в самом городе. Он отличается повышенной агрессивностью. С 1927 по 1981 год от укусов этих пауков скончались 13 человек, но в 1981 года был получен антидот, изготавливаемый из их яда, и с тех пор не было зарегистрировано ни одного летального исхода.