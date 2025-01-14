Путин отметил, что Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для РФ

Александр Казаков/ТАСС

Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию регионов.

"Нынешнее совещание посвящено развитию двух наших регионов, имеющих стратегическое значение для всей страны - это Республика Крым и город Севастополь. Обсудим и достигнутые результаты, и имеющиеся проблемы, а также ключевые задачи на перспективу", - сказал российский лидер в начале совещания.