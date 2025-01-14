Кореист Ким: импичмент президента Южной Кореи неизбежен

Первое заседание в Конституционном суде Республики Корея по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля завершилось за четыре минуты по причине его отсутствия. Об этом сообщает агентство Yonhap. Следующие прения запланированы на 16 января. В суд явились адвокаты президента. Ранее они обозначили, что Юн Сок Ёль не может прийти на слушания из-за опасений, связанных с безопасностью. Суд общей юрисдикции 31 декабря 2024 года выдал ордер на арест президента по делу о мятеже.

Парламент объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю 14 декабря из-за введения им военного положения. У Конституционного суда есть шесть месяцев, чтобы отрешить Юн Сок Ёля от власти или восстановить в должности. 27 декабря состоялось первое предварительное слушание в Конституционном суде.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, кандидат философских наук Евгений Ким поясняет, что сроки рассмотрения вопроса об импичменте могут быть разными, но «решение все-таки будет положительным с учетом сложившейся политической ситуации, судейской сплоченности и явного нарушения президентом Юном Конституции».

В то же время эксперт считает, что беспорядков в стране по этому поводу не будет: «оппозиции беспорядки не нужны и все идет так, как она хочет. На стороне оппозиции Конституция страны. Поэтому беспорядки могут устроить только представители правящей партии, но настроения в стране и позиция руководителей полицейского ведомства – за выполнение решения Западного окружного Суда столицы об аресте президента».