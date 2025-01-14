Политолог Гришанов: к идее Трампа о покупки Гренландии пока не следует относиться серьезно

Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий избранному президенту США Дональду Трампу сразу после вступления в должность начать переговоры о покупке Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказалась копия документа.

По его данным, законопроект получил название Make Greenland Great Again Act - по аналогии с главным политическим лозунгом Трампа Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой"). Авторами документа выступили члены Палаты представителей Энди Оглс и Диана Харшбаргер (оба - от штата Теннесси), по состоянию на утро 13 января его поддержали 10 законодателей.

Как информирует Reuters, законопроект содержит пункт, согласно которому Трамп сразу после вступления в должность 20 января получит возможность "вступить в переговоры с Королевством Дания с целью приобретения Соединенными Штатами Гренландии". Кроме того, согласно законопроекту, Трамп в случае достижения договоренностей с Данией должен будет в течение пяти дней передать соответствующим комитетам Конгресса "соглашение, а также все сопутствующие материалы и дополнения".

7 января Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов для защиты от китайской и российской угроз. Еще в 2019 году во время своего первого президентского срока он говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Как и тогда, власти Гренландии и Дании заявили об абсурдности этой идеи. Кроме того, Трамп активно продвигает идею присоединения Канады к США на правах 51-го штата.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов поясняет в этой связи, что «если США будут контролировать территорию Гренландии, то Вашингтон в первую очередь получит доступ к богатым природным ресурсам. Кроме того эта территория крайне важна с точки зрения военного, геополитического положения для контроля над арктическим пространством. Но все это можно обсуждать только гипотетически, поскольку нет каких-то полноценных правовых механизмов, которые позволили бы этот вопрос решить в пользу США. Поэтому этот спор носит в целом характер популистского обмена стандартными заявлениями».

По словам эксперта, «конечно, ничего нельзя исключать в плане полного официального присоединения Гренландии к США, но пока мы должны исходить из того, что и в американском законодательстве, и в датском, и в международном законодательстве есть определенный комплекс мер, который помешал бы подобного рода вещи трансформировать в реальность. Пока идет лишь обмен репликами, и какого-то серьезного процесса не наблюдается. Поэтому сейчас рассматривать этот вопрос серьезно я бы не стал, ибо вопрос находится не на том уровне. Напомню, что Трамп уже выступал в свой первый срок с подобными заявлениями, но ничем это не закончилось».