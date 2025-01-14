В Россотрудничестве дали совет Рютте начать учить русский

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Россотрудничество рекомендовало генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, пригрозившему ЕС русским языком, начинать его изучение заранее с помощью онлайн-курсов или очно в Русских домах, передает ТАСС.

"Уважаемый Марк Рютте, ваши слова звучат как готовность переходить к действиям! Если Европа действительно задумывается о том, чтобы учить русский язык, то это не просто необходимость - это возможность открыть для себя богатство русской культуры и языка. Ведь русский язык - это не только средство общения, но и ключ к пониманию истории, литературы и искусства", - говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве посоветовали Рютте обратиться к онлайн-курсу "Русский для жизни и работы". "А если есть возможность записаться очно, то всегда рады видеть вас на курсах русского языка в Русских домах, адреса у нас на сайте rs.gov.ru", - указали там.

Ранее Рютте пригрозил странам Евросоюза, что им придется учить русский язык через 4-5 лет, если они существенно не увеличат расходы на военные нужды.