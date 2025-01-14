Минздрав сектора Газа сообщил о 280 пострадавших за сутки из-за атак Израиля

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Из-за действий израильских военных в секторе Газа за минувшие сутки пострадал по меньшей мере 281 палестинец. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"За прошедшие 24 часа в ходе атак и бомбардировок со стороны Израиля 61 человек погиб, еще 281 получил ранения", - указали в министерстве. Уточняется, что с октября 2023 года число палестинцев, погибших в ходе боевых действий в анклаве, достигло 46 645, 110 012 пострадали.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.