Шмыгаль: Европа с февраля 2022 года передала Украине свыше $50 млрд

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Государственный бюджет Украины с 24 февраля 2022 года получил от стран Европы финансовую помощь в размере свыше $50 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на видео, размещенном в Telegram-канале.

"На сегодняшний день Евросоюз выступает в качестве ключевого донора нашего бюджета. За 35 месяцев мы привлекли в госбюджет свыше $50 млрд от ЕС и других европейских государств", - отметил он.

В октябре прошлого года глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе, заявил, что сообщество потратило на Украину уже €110 млрд, в том числе 42 млрд - на оружие.