Путин рассчитывает на активную работу комиссии по устранению разлива мазута в Черном море

Сергей Мальгавко/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет активной работы от правительственной комиссии по нейтрализации последствий загрязнения нефтепродуктами черноморского побережья.

"Я жду активных действий от созданной правительственной комиссии. Я знаю, что сегодня она тоже работает", - сказал он, открывая совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. "В целом прошу правительство активно взаимодействовать с регионами в этой связи", - подчеркнул глава государства.

Он также выразил благодарность волонтерам, которые с первых дней ЧС включились в работу по очистке черноморских берегов. "Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств: необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах", - указал российский лидер.