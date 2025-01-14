Туск сообщил, что операция НАТО по патрулированию Балтики продлится 90 дней

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Операция по патрулированию акватории Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры Baltic Sentry продлится 90 дней. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита государств Северной Европы и Балтии в Хельсинки.

"Это будет 90 дней, однако с очевидной возможностью продления и усиления военного контроля в Балтийском море", - сказал он, передает телеканал TVP Info.

Туск отметил, что пока не решено, сколько единиц техники выделит для операции каждый ее участник. Вместе с тем он обратил внимание, что четыре корабля польских военно-морских сил постоянно осуществляют охрану критической инфраструктуры, в том числе порт Гданьска и газопорт в Свиноустье.

Ранее во вторник на саммите государств Балтийского моря генсек НАТО Марк Рютте объявил о создании миссии Baltic Sentry по патрулированию Балтийского моря. В состав миссии войдут фрегаты и морские патрульные самолеты. С инициативой запустить такую миссию выступил в ноябре польский премьер, отметив ее антироссийский характер.