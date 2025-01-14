Принцесса Уэльская Кэтрин заявила о ремиссии в борьбе с онкологией

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Супруга наследника британского престола принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) объявила, что в ее борьбе с раком наступила ремиссия. Соответствующую публикацию она разместила в соцсети X.

"Это облегчение, что сейчас я нахожусь в ремиссии, я по-прежнему сконцентрирована на восстановлении. Как знает каждый, кому ставили раковый диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой реальности", - отметила Ее Высочество, выразив надежду, что ее ждет "насыщенный год".

Принцесса также поблагодарила лечивших ее врачей, а также всех, кто высказывал свою поддержку. Во вторник принцесса посетила лондонскую больницу, в которой в 2024 году она проходила курс лечения от рака.

43-летняя Кэтрин, перенесшая в январе прошлого года операцию на брюшной полости, до середины июня не появлялась на публике в официальном качестве, а все мероприятия с ее участием были отменены. В конце марта 2024 года она сообщила, что проходит курс лечения в связи с онкологическим заболеванием. 14 июня принцесса заявила, что терапия проходит успешно, но будет продолжаться еще несколько месяцев.