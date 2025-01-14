Каллас: ЕС будет стремиться снижать предельные цены на российскую нефть

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Европейский союз будет работать над снижением потолка цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву дополнительного дохода. Такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Bloomberg TV.

"Я действительно настаиваю на снижении этого показателя, поскольку это имеет очевидный эффект", - указала она. "Россия испытывает трудности, не получает таких же доходов, как было раньше, от нефти и газа", - утверждает глава евродипломатии.

Она также заверила, что у ЕС "еще есть возможности, которые он может использовать".

В начале декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия применили потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на импорт нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин заявил в октябре 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат их стоимость. Введение потолка цен на российское топливо он охарактеризовал как шулерские уловки и беспардонный шантаж.