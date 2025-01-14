Патрушев: Трамп будет предельно напорист в отношении Мексики, Канады, Гренландии

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Политика Соединенных Штатов при будущем президенте Дональде Трампе на мексиканском, канадском, панамском, арктическом направлениях будет напористой. Соответствующую точку зрения высказал помощник президента Николай Патрушев в интервью KP.RU.

"Трамп уже обозначил свои интересы по отношению к Гренландии, Панамскому каналу, Мексике, Канаде. Перекраивать карту мира под свои интересы и вмешиваться в дела стран на разных континентах - это американская традиция", - отметил Патрушев.

"Не приходится сомневаться, что на всех этих направлениях новая администрация будет предельно напористо продавливать собственные интересы", - указал он.