В Севастополе и Анапе акваторию моря полностью очистили от мазута

Сергей Мальгавко/ТАСС

Акваторию Черного моря в Севастополе и Анапе полностью очистили от мазута после инцидента с танкерами у Керченского пролива. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ФГБУ "Морспасслужба".

"С 5 января суда ФГБУ "Морспасслужба" регулярно проводят обследования акватории в районе Севастополя на предмет загрязнения. Более 100 кв. м были локализованы и очищены от мазута. За минувшие сутки не поступало сигналов о загрязнении акватории у причалов порта. Акватория и береговая полоса г. Анапа: на сегодняшний день все загрязнения на акватории очищены, повторных не выявлено", - следует из сообщения.

Как отмечается, в Севастополе с момента загрязнения было собрано свыше 1,5 тыс. кг нефтесодержащих отходов, в Анапе ручным способом собрали еще около 14,8 тыс. кг нефтесодержащих отходов. Кроме того, в Анапе в устьях рек и лиманах установлено 210 м боновых заграждений.