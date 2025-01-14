Reuters: ЕС намерен включить в 16-й пакет санкций запрет на импорт алюминия

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Европейский союз намерен принять 16-й пакет санкций до 24 февраля и включить в него запрет на импорт алюминия. Об этом со ссылкой на европейские источники передает агентство Reuters.

Сообщается, что Еврокомиссия в ближайшее время представит странам сообщества проект нового санкционного пакета, предусматривающего в том числе запрет на импорт алюминия. Она рассчитывает утвердить эти ограничения "в феврале, к третьей годовщине" с начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.