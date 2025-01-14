Президент поддержал продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя

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Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу продлить госпрограмму развития Крыма и Севастополя до 2030 года.

"Согласен. Будем считать, что решение принято", - ответил он на предложение, выдвинутое вице-премьером Маратом Хуснуллиным в ходе профильного совещания.

Хуснуллин заявил: "Набран хороший темп, люди привыкают к хорошему, не хочется его снижать. И так как у нас нацпроект "Инфраструктура для жизни" определен до 2030 года с прогнозом до 2036, мы бы очень просили вас принять решение о продлении этой программы до 2030 года с сохранением объема финансирования не ниже уровня, имеющегося в последние годы".

По его словам, поддержание уровня средств позволит выйти на "стабильные планы". "Много задач, которые стоят на очереди, и только при долгосрочной программе мы можем обеспечить все поставленные вами задачи", - обратился вице-премьер к главе государства.

Кроме того, Хуснуллин попросил отработать полноценное участие Крыма и Севастополя во всех национальных проектах, а также учитывать регионы при планировании программ.