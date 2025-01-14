AP: США намерены исключить Кубу из списка стран - спонсоров терроризма

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Администрация президента США Джо Байдена намерена исключить Кубу из списка государств - спонсоров терроризма. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на представителей американской администрации.

Как отмечается, такое объявление нынешнее руководство страны может сделать уже 14 января. Вместе с тем агентство обращает внимание, что Куба может вернуться в указанный список на следующей неделе после инаугурации следующего президента США Дональда Трампа, поскольку кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио является ярым сторонником рестрикций в отношении островного государства.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в качестве реакции на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго.