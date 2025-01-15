Песков: дата подписания договора Тегерана и Москвы не связана с инаугурацией Трампа

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Дата подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не имеет ничего общего с датой инаугурации будущего президента США Дональда Трампа, которая намечена на 20 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иранскому агентству IRNA.

"Множество спекуляций на тему выбора даты подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией накануне прихода к власти Трампа вызывают только улыбку. Пусть сторонники теорий заговора развлекаются", - указал он.

Представитель Кремля отметил, что инаугурация президента США - это то событие, которое интересно американским гражданам, прежде всего, но "не оказывает никакого влияния на сущность всеобъемлющего российско-иранского соглашения".

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписание которого запланировано на 17 января в рамках визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву, призван стать важнейшим этапом в развитии российско-иранских отношений. Соглашение охватывает все сферы двустороннего сотрудничества и откроет новые возможности в различных областях взаимодействия двух стран, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.