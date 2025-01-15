В трех округах РФ прогнозируются морозы до 33-49 градусов

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В регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири в ближайшее время придут сильные морозы. Температура может опускаться до 33-49 градусов ниже нуля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодный воздух в тылу антициклона обусловливает аномалии температуры в Ямало-Ненецком автономном округе, значения на 5-8 градусов ниже нормы будут наблюдаться с 16 по 19 января, показатель опустится до 33-36 градусов мороза. На Таймыре в период с 15 по 19 января температура на 11-16 градусов ниже нормы, абсолютные значения будут 42-49 градусов ниже нуля, на севере Красноярского края показатель на 7-9 градусов ниже нормы, мороз составит 41-46 градусов", - сказал метеоролог в беседе с ТАСС.

На юге Якутии 18-19 января ожидаются крещенские морозы, температура может опускаться до минус 48-49 градусов, это на 7-9 градусов ниже нормы. В Магаданской области и на Чукотке в ближайшие дни также прогнозируется холодная погода, с 15 по 17 января значения будут отмечаться в диапазоне минус 44-48 градусов, это на 5-8 градусов ниже нормы.

"Даже на Камчатке, которая омывается со всех сторон морем и океаном, значения на 5-9 градусов ниже нормы и температура будет минус 35-39 градусов", - заключил специалист.