Тимошенко считает, что Украина становится страной без будущего

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Украина превращается в государство без будущего на фоне принимаемых внутри страны решений. Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своем YouTube-канале.

"Теперь судьи Конституционного суда, которые должны назначаться по Конституции президентом, парламентом или съездом судей, будут предварительно избираться международным советом. Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, так как не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс - это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего", - указала политик.

Она подвергла критике закон, из-за которого Украина стала первой страной, где Конституционный суд будет формироваться международным советом. Тимошенко убеждена, что "это абсолютное нарушение международного права, приравнивающее обращение с Украиной к статусу бесправной колонии".