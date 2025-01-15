Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль арестован

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом информировало Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

"Ордер на арест президента Юн Сок Ёля был применен в 10:33 по местному времени (04:33 мск)", - говорится в сообщении. Президенту инкриминируют организацию мятежа в качестве лидера заговорщиков.

По информации агентства Yonhap, операция по аресту президента Республики Корея длилась более семи часов. Вторая попытка ареста началась в среду в 03:20 по местному времени (21:20 мск вторника). На пути к резиденции следователям пришлось преодолеть несколько линий баррикад. Переговоры между правоохранительными органами и охраной Юн Сок Ёля длились около двух часов.

Вечером 3 декабря Юн Сок Ёль ввел военное положение, которое было отменено примерно спустя шесть часов. 14 декабря парламент объявил ему импичмент, но вплоть до решения Конституционного суда его полномочия считаются приостановленными.

31 декабря суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о мятеже в связи с событиями военного положения, а 7 января сделал это повторно.