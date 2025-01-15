Российский рынок акций на открытии торгов находится в "зеленой зоне"

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Российский рынок акций в начале торгов на Московской бирже 15 января движется вверх, юань перешел к снижению после роста на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В начале торгов индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,29% и составляли 2 867,93 пункта и 873,43 пункта соответственно. Курс юаня демонстрировал рост на 5,95 копейки, до 13,998 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи незначительно замедлил рост и торговался на уровне в 2 867,04 пункта (+0,26%), индекс РТС составлял 873,16 пункта (+0,26%). Вместе с тем курс китайскофй валюты перешел к снижению и находился на отметке в 13,897 рубля (-4,15 копейки).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.