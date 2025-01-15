Красносельский: российский газ будет подаваться для нужд только Приднестровья

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Подача природного газа из России будет осуществляться в объеме, необходимом только для нужд Приднестровья. Об этом сообщил президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский во время пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

"В том объеме, который будет необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья", - сказал он, передает ТАСС.

Вместе с тем Красносельский не уточнил, как долго будет действовать схема подачи голубого топлива для гуманитарных нужд. "Детализации пока нет. Подача начнется, это факт, дальше будем действовать по ситуации", - отметил он.