Президент Южной Кореи задержан полицией

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Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль задержан полицией в среду 15 января после того, как трижды проигнорировал повестки Управления по борьбе с коррупцией высокопоставленных чиновников. Ему вменяется в вину подстрекательство к мятежу, которым следствие квалифицирует объявление президентом военного положения в стране 3 декабря 2024 года.

Это первый случай, когда действующий президент Южной Кореи был задержан властями. Мятеж - единственное обвинение, по которому южнокорейские президенты не защищены от судебного преследования. Представитель юридической команды Юна сообщил журналистам, что президент предстанет перед судом для избрания меры пресечения «в подходящее время», хотя скорее всего он будет арестован и останется под стражей. Формально у антикоррупционного Управления, возглавляющего совместную следственную группу, в которую входят также сотрудники полиции и Министерства обороны, есть 48 часов на то, чтобы решить, следует ли обратиться в суд с просьбой выдать ордер на арест Юна.

Несмотря на пассивное сопротивление президентской охраны следователи в среду утром вошли в официальную резиденцию Юна и задержали его. Юн был доставлен в штаб-квартиру Управления по борьбе с коррупцией высокопоставленных чиновников. Представители управления сообщили журналистам, что Юн отказался отвечать на вопросы следователей. Однако в видеообращении, записанном перед задержанием, Юн сказал, что решил сотрудничать со следствием, чтобы избежать кровопролития, добавив, что это не означает, что он признаёт законность расследования.

Первая попытка его задержания полицией провалилась, поскольку служба безопасности не позволила следователям войти во дворец, и, как сообщают южнокорейские СМИ, телохранители президента получили приказ при необходимости применять огнестрельное оружие. После этого против руководителя службы безопасности было возбуждено уголовное дело. В отряд, созданный для проведения задержания, вошли 1 120 сотрудников. Кроме того, в связи с митингами сторонников и политических противников президента порядок в окрестностях резиденции обеспечивали еще 3,2 тыс. полицейских, сообщают СМИ. Вся операция продолжалась около 7 часов.

«К сожалению, верховенство закона в этой стране полностью разрушено», — заявил Юн в своём сообщении, утверждая, что ордера, выданные по запросу антикоррупционного органа, недействительны и что у него нет полномочий для проведения расследований. Правящая Народная партия, которую возглавляет Юн, осудила действия следствия, назвав их «необоснованными» и «ненормальными».

Однако лидер крупнейшей оппозиционной Демократической партии Пак Чан Дэ заявил, что задержание Юна — это «первый шаг» к восстановлению демократии и конституционного порядка в стране. Пак призвал антикоррупционный орган арестовать Юна и провести расследование, чтобы полностью раскрыть все подробности и привлечь его к строгой ответственности, добавив, что «это путь к полному восстановлению конституционного порядка и нормализации ситуации в стране».

Президентские полномочия Юна были приостановлены с 14 декабря парламентом, который проголосовал за начало процедуры импичмента, инициированного оппозиционными партиями. 14 января Конституционный суд Южной Кореи провёл первое официальное слушание по делу об импичменте Юна. Оно длилось всего четыре минуты, так как президент не явился, а его защита сослалась на соображения безопасности. У Конституционного суда есть 180 дней считая с 14 декабря, чтобы одобрить или отклонить импичмент Юна. Однако большинство наблюдателей считают импичмент и последующее уголовное преследование неизбежным. Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким отмечает, что «решение будет положительным с учетом сложившейся политической ситуации, судейской сплоченности и явного нарушения президентом Юном конституции».